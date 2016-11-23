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pereira'dan fenerbahçe için şaşırtan sözler!

PEREİRA'DAN FENERBAHÇE İÇİN ŞAŞIRTAN SÖZLER!

Fenerbahçe'nin esi teknik direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertli takımın Galatasaray karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette ve Robin van Persie'nin çıkışında kendisinin büyük payı olduğunu iddia etti.

Tarih : 23 Kasım 2016, 15:29
Puan Ver : Pereira'dan Fenerbahçe İçin Şaşırtan Sözler!(10/10)10


Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Portekiz'de yayınlayan Sport TV'ye yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ilginç ifadeler kullandı.



Sarı lacivertli takımın aldığı 2-0'lık galibiyette kendisinin büyük payı olduğunu savunan Pereira, halefi Dick Advocaat'a inceden bir mesaj verdi; "Advocaat, doğru zamanda doğru değişiklikler yapsaydı fark daha fazla olurdu."



Pereira, attığı iki golle maçın kahramanı Van Persie'nin bu yılki çıkışını yine kendisine bağlayıp, "Görüyorum ki benim verdiğim idman programlarını doğru uygulamak Van Persie'nin gelişmesine oldukça yardımcı olmuş" ifadesini kullandı.



 



kaynak:hürriyet








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