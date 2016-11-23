Fenerbahçe'nin esi teknik direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertli takımın Galatasaray karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette ve Robin van Persie'nin çıkışında kendisinin büyük payı olduğunu iddia etti.



Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Portekiz'de yayınlayan Sport TV'ye yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ilginç ifadeler kullandı.







Sarı lacivertli takımın aldığı 2-0'lık galibiyette kendisinin büyük payı olduğunu savunan Pereira, halefi Dick Advocaat'a inceden bir mesaj verdi; "Advocaat, doğru zamanda doğru değişiklikler yapsaydı fark daha fazla olurdu."







Pereira, attığı iki golle maçın kahramanı Van Persie'nin bu yılki çıkışını yine kendisine bağlayıp, "Görüyorum ki benim verdiğim idman programlarını doğru uygulamak Van Persie'nin gelişmesine oldukça yardımcı olmuş" ifadesini kullandı.







kaynak:hürriyet