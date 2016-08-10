Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın beraberinde getirdiği üç yardımcı antrenörün işine son verildiği haberi gündeme bomba gibi düşerken, söz konusu üç isim de bugünkü idmana çıktı. Ancak, her an kulübe çağrılıp fesih kararının açıklanabileceği belirtiliyor.



Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın beraberinde getirdiği üç yardımcısının görevlerine son verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.







Dün gece ortaya atılan iddiaya göre, Pereira'nın ekibinde yer alan Filipe Almeida, Luis Miguel ve Pedro Ribeiro'nun sözleşmeleri feshedildi. Portekizli çalıştırıcının diğer yardımcıları Paolo Orlandoni, Zeki Göle, Fatih Yıldız ve Melikşah Sezgin görevlerine devam edecek. Gönderilen isimlerin yerine ise halen kulübün altyapısında çeşitli görevlerde bulunan Saffet Akbaş, Müjdat Yetkiner ve Kemalettin Şentürk'ün getirileceği ifade edildi.







Bu iddia futbol gündeminin baş köşesine yerleşirken, teknik direktör Pereira ve görevlerine son verildiği iddia edilen üç antrenör de bugünkü antrenmana çıktı.