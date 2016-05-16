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pereira: seneye şampiyonluk şansımız çok yüksek

PEREİRA: SENEYE ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etmesine karşın, Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi nedeniyle buruk bir galibiyet yaşadı.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:48
Puan Ver : Pereira: Seneye Şampiyonluk Şansımız Çok Yüksek(8.1/10)14


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etmesine karşın, Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi nedeniyle buruk bir galibiyet yaşadı.



Sarı Lacivertli ekibin teknik direktörü Vitor Pereira, maç sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu. Portekizli teknik adam, bundan sonra Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanacaklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

MENTAL OLARAK KOLAY DEĞİL



"Sezon boyu mücadele ediyorsunuz, sondan bir önceki haftaya kadar yarışı sürdürüyorsunuz, ama sonra kaybediyorsunuz. Mental olarak bu kolay değil. Önümüzde bir kupa finali var. O zamana kadar takımı uyandırmaya çalışacağız."








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