PEREİRA: 'SAYGISIZLIK'
Fenerbahçe teknik direktörü Pereira, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pereira, Gençlerbirliği maçında olduğu gibi basın mensuplarından soru almayacağını söyledi ve bunun nedenini de, gelen soru üzerine anlattı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Antalyaspor'u 4-2 yendikleri maçta genel anlamda iyi bir futbol oynadıklarını söyledi.
Pereira, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, önceliklerinin Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olduğunu belirtti.
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