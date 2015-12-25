Fenerbahçe teknik direktörü Pereira, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pereira, Gençlerbirliği maçında olduğu gibi basın mensuplarından soru almayacağını söyledi ve bunun nedenini de, gelen soru üzerine anlattı.