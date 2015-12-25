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pereira: 'saygısızlık'

PEREİRA: 'SAYGISIZLIK'

Fenerbahçe teknik direktörü Pereira, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pereira, Gençlerbirliği maçında olduğu gibi basın mensuplarından soru almayacağını söyledi ve bunun nedenini de, gelen soru üzerine anlattı.

Tarih : 25 Aralık 2015, 11:12
Puan Ver : Pereira: 'saygısızlık'(7/10)6


Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Antalyaspor'u 4-2 yendikleri maçta genel anlamda iyi bir futbol oynadıklarını söyledi.



Pereira, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, önceliklerinin Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olduğunu belirtti.








Etiketler: Pereira    Saygısızlık      haber

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