PEREİRA: ONU TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYORUM!
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve Pereira görüşmesinden, Emenike'ye kötü haber çıktı. Portekizli teknik adamın, Nijeryalı futbolcuyu takımda görmek istemediğini söyledi.
Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'nin önce Al Ain'e, orada teknik direktörün istememesi üzerine de devre arasında İngiltere Premier Ligi takımlarından Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiraladığı Emmanuel Emenike'nin talipleri azalmıyor.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın ‘Takımda görmek istemiyorum' şeklinde rapor verdiği Nijeryalı yıldıza Çin'den talipler olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan da Ersan Gülüm gibi isimleri İstanbul'dan ayıran Çinliler'in kısa süre içinde Emenike için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
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