PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ŞİRKET KURULUMU, ARTIK TEK NOKTADAN YAPILACAK
Gümrük Bakanlığı, perakende sektöründe şirket kurma işlemlerinin tek noktadan yapılmasını sağlayacak Perakende Bilgi Sistemi pilot uygulamasını 2019'da başlatacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, perakende sektöründe işletme kuruluşlarının tek noktadan yapılmasını sağlayacak, maliyetleri büyük oranda düşürecek devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Perakende ticaret sektörüne "tek kapı"dan hizmet vermek üzere Perakende Bilgi Sistemi'ni (PERBİS) kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Şu anda perakende işletmeler noter, sicil müdürlükleri, bankalar başta olmak üzere 20 kuruma bizzat gidiyor. PERBİS'le bu bitecek, tek noktada işlem olacak. İşletme kuruluş maliyeti 5 bin 700-10 bin 200 lira arasında değişiyor. Toplam 1.7 milyar lirayı bulan gider ortadan kalkacak" dedi.
2,5 MİLYAR TL TASARRUF
Sabah'tan Şeref Oğuz'un yazısına göre, Bakan Tüfenkci, mevcut durumda kuruluş işlemlerinde 317 belge istendiğine dikkat çekerek, yeni sistemin getireceklerini çarpıcı örneklerle ortaya koydu: "Hepsi elektronik ortamda çözülecek. 195 milyon kağıt tasarruf edilecek. Bu, yılda bin 400 ağaca denk geliyor. İşlemler için kamu yılda 4.3 milyon adam/gün, başvuranlar da 7.9 milyon adam/gün zaman harcıyor. PERBİS ile yılda 12 milyon adam/gün işgücü tasarrufu sağlanacak. Maliyetten tasarruf 2.5 milyar lirayı bulacak. Pilot uygulama 2019'da başlayacak." Tüfenkci, halen mevzuattan kalkmış olan 37 belgenin ise "teamül böyle" denilerek istendiğini vurguladı.
E-TİCARET YAPAN KÜNYE BİLDİRECEK
Bülent Tüfenkci, e-ticaret'in hızla yaygınlaştığını belirtip, bu konuda başlattıkları uygulamayı da anlattı: "E-ticaret yapanlara bilgilerini, künyelerini bildirme zorunluluğu 4 Aralık 2017'de başladı. 14 bin işletme bunu yerine getirdi. Bilgilerini bakanlığımızla paylaşmayanlara 20 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Elektronik ticarette güvenin sağlanması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir 'Güven Damgası' mekanizması oluşturuyoruz. Belirli kriterlere uyanlar elektronik ticarette o damgayı kullanacak."
Kaynak: haberinburada
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