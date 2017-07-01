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perakende fiyatlar arttı

PERAKENDE FİYATLAR ARTTI

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, haziranda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9.38, toptan fiyatlar yüzde 13.07 arttı

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:19
Puan Ver : Perakende Fiyatlar Arttı(5/10)2


İstanbul'da haziranda perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0.06, toptan fiyatlar 0.09 arttı.



İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8.71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9.70 oldu.



İstanbul'da haziran ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,06, toptan fiyatlarda 0.09 artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında, perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.38, toptan fiyatlar ise yüzde 13.07 arttı.



 



kaynak:habertürk








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