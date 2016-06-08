PERAKENDE DEVİ TESCO KİPA RESMEN MİGROS'UN OLUYOR
İngiliz sermayesi Tesco Kipa, resmen Migros Ticaret'e satıldı. Sky News'in haberine göre anlaşma bugün içinde resmen açıklanacak.
Sky News'in haberine göre Tesco PLC, Türk iştiraki Kipa'yı resmen Migros Ticaret'e sattı.
MarketWatch sitesinin Sky News'e dayandırarak verdiği haberine göre İngiliz ana şirket Kipa ile birlikte İngiltere'deki restoran zinciri Giraffe'yi de sattığını açıklayacak.
Anlaşmanın bugün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Sky News haberini şirkete yakın kaynaklara dayandırdı.
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