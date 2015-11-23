Kola Şirketi olarak bilinen Pepsi de akıllı telefon işine giriyor. Bu kapsamda ortaya çıkacak telefonun ismi ise Pepsi Phone P1. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



Kola Şirketi olarak bilinen Pepsi de akıllı telefon işine giriyor. Bu kapsamda ortaya çıkacak telefonun ismi ise Pepsi Phone P1. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



İlk olarak telefonla ilgili bilgiler Ekim ayında bizlerle paylaşılmıştı. Telefonun ismi P1 olacak ve Pepsi Phone P1 de yakın bir zaman içinde satışa sunulacak.



Pepsi Phone P1 şu özelliklere sahip: 64 Bit destekli 1.7 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciye sahip MediaTek MT6592 yongaseti, MediaTek MT6592 yongasetine; Mali 450-MP4 Grafik İşlemcisi güç katıyor.



2 GB ana bellek de cihaz için uygun görülmüş. 5.5 inçlik Kapasitif IPS LCD Ekran paneline sahip cihaz, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip. Telefon 16 GB dâhili depolama alanını içinde barındırıyor.



Micro-SD kart girişi ile telefonun depolama alanını 64 GB'ye kadar çıkartabilirsiniz. Otomatik Netleme özelliğine sahip 13 megapiksellik arka kamera, üzerinde LED flaş barındırıyor.



Ön kamera ise 5 megapiksel ve Selfie'ler için ideal. 3000 mAh batarya telefona güç katıyor. 4G LTE, Hybrid çift SIM kart girişi Wi-Fi, Bluetooth 4.0 ve GPS ile AGPS de telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.



Telefonun kasası, Alüminyum malzemeyle donatılmış. Android Lollipop 5.1.1 cihazda kullanılan İşletim Sistemi. Telefon; 3 Aralıkta, 110 Dolar yaklaşık olarak 312 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.