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Pepe: Oyun Çok Durdu, Pek Maç Oynandı Diyemeyiz

PEPE: OYUN ÇOK DURDU, PEK MAÇ OYNANDI DİYEMEYİZ

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, 2-1'lik Bursaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyun çok fazla durdu, pek maç oynandı diyemeyiz." diyerek eleştiride bulundu.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Pepe: Oyun Çok Durdu, Pek Maç Oynandı Diyemeyiz(8/10)4

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, ligin 3. haftasında 2-1 kazandıkları Bursaspor maçını değerlendirdi.

"PEK MAÇ OYNANDI DİYEMEYİZ"

"Taraftarımız önünde kazanmak önemliydi." diyen Pepe, "Maç zor geçti, oyun çok fazla durdu. Pek maç oynandı diyemeyiz. Takımı tebrik ediyorum. Önemli olan buradan 3 puanla ayrılmaktı. Milli aradan önce kazanmak önemliydi." dedi.

"BEŞİKTAŞ AMBLEMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIZ"

Pozitif gittikleri söyleyen yıldız oyuncu, "Her şey olumlu gidiyor. Önümüzde daha çok maç var. Zaman geçtikçe takım birbirine daha çok alışacak. Topu ayağımızda daha fazla tutacağız. Şampiyonlar Ligi'nde dengeli bir grup oldu. Bütün takımlar ilk sırada bitirebilir. Biz de elimizden geldiği kadar Beşiktaş amblemini en iyi şekilde taşıyıp gruptan çıkmaya çalışacağız." şeklinde konuştu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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