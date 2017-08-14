Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından Pepe, attığı golü ve ilk maçını değerlendirdi.

İşte Pepe'nin maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler:

"Takım arkadaşlarımla ilk maçıma çıktım, bunun için çok mutluydum. İlk maçım ve ilk golüm. Bunun için de ayrıca mutlu oldum."

"KARİYERİMDE İLK KEZ SEYİRCİSİZ MAÇA ÇIKTIM"

"Beşiktaş formasını giyince motive olursunuz. Taraftarımız önemli. 90 dakika boyunca taraftar arkadan itip destek oluyor. Fakat, önemli olan iyi başlangıç yapmaktı. Yaptık. Herhalde kariyerimde böyle bir maç yok. Bu ilk maçımdı. Seyircisiz maçta ilk defa oynadım. Çok garipti. Biz sadece işimize odaklandık ve galibiyeti aldık. Yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum ama en önemlisi ben ve ailem burada çok mutlu. İnsanlar bize karşı çok iyi."

"SEBA'NIN BIRAKTIKLARINA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Bugün bizim için çok önemli bir gündü. Süleyman Seba'nın ölüm yıldönümüydü. Bize bıraktıklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir gündü bizim için.

Mutlu olmak, en önemlisi. Beşiktaş'a gelmek benim kararımdı. Her geçen gün hocamızın oyun mentalitesine adapte olmaya çalışıyorum. İşim gol atmak değil. Öncelikli olarak defans yapmam lazım. İlk hedefim defans yapmak."

Kaynak: haberinburada