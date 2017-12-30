PEP GUARDİOLA: TAKIMIMIZDA 'SUPERMAN' VAR
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Nicolas Otamendi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam Arjantinli yıldız için, "Takımımızda 'Superman' var" dedi.
İngiltere Premier Lig'de rekor kırarak lider olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"O İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Takımın 29 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Otamendi hakkında övgüyle söz eden Guardiola şöyle konuştu:
Takımımızda Otamendi gibi bir Superman var. Onsuz yaptıklarımızın hiçbirini yapamazdık. Herkes başkasından bahsediyor Sterling, De Bruyne, Agüero, David Silva... Evet onlar da konuşulmayı hak ediyorlar ama bence Otamendi çok daha fazla saygıyı hak ediyor. İnanılmaz bir oyuncu. Acılarına rağmen hiçbir şeyi belli etmiyor ve işini yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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