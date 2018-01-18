ABD'li yatırım fonu Carlyle, 2012 yılında satın aldığı Penti'deki azınlık hisselerinden çıkmak için halka arz seçeneğini de gündeme aldı.

Reuters'ta Eylül ayında kaynaklara dayandırılan bir haberde Carlyle'ın 2012'de aldığı Penti'deki azınlık hisselerini satmak için uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ı yetkilendirdiği, geri kalan hisseye sahip olan kurucu ortakların da olası yatırım imkanlarının değerlendirilmesi için Goldman Sachs ve Dome Grubu'na yetki verdiği yer almış; haberde Turkven ve Actera'nın da satış sürecinde ilgilerinin olduğu belirtilmişti.

PENTI İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Konuya yakın bir kaynak, "Carlyle hisselerdeki satış planını gözardı etmiyor ancak bir IPO süreci de aynı anda düşünülüyor" dedi.

Bir başka kaynak da "Carlyle ve ortaklar hisselerde şu ana kadar planlanan satışı gerçekleştiremediler. IPO sürecini de seçenekler arasına aldılar. Carlyle'ın yanı sıra diğer ortaklar da mümkün olduğunca halka arza katılmak istiyor" diye konuştu.

Reuters'ın ulaştığı Carlyle ve Penti ise konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

Kaynak: haberinburada