

IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun komutanlarından ABD'li tümgeneral Peter Gersten sınıra konuşlandırılacak füzelerle ilgili açıklama yaptı.







ABD'li komutan Gersten, Türkiye'ye "Himars" adı verilen füze sistemi kurulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.







Telekonferans yoluyla Bağdat'taki karargahtan Pentagon'daki basın toplantısına katılan ABD'li komutan Gersten, "Menzili tam olarak erişmesini istediğimiz noktaya kadar ve bizim hava unsurlarımızla birleşmiş halde çalışacak" ifadesini kullandı.







ABD'li tümgeneral Gersten ayrıca iki farklı hımars sistemi bulunduğunu, bunlardan birinin Suriye'deki operasyonlar için Türkiye'de kullanılacağını, diğerinin ise Irak'taki operasyonlara destek vereceğini belirtti.