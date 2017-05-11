PENTAGON'DAN KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
Pentagon: ABD Savunma Bakanı Mattis, Başbakan Binali Yıldırım'a NATO müttefiki Türkiye'yi korumak için kararlılıklarını yineledi.
Londra'da Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde gerçekleşen Somali Konferansı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis yüzyüze bir görüşme gerçekleştirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Pentagon'dan görüşme ile ilgili ilk açıklama geldi.
Pentagon sözcüsü Dana White, Mattis'in Başbakan Yıldırım görüşmesinde ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi korumaktaki kararlılığını yinelediğini ve görüşmede her iki liderin de Irak ve Suriye'deki barış ve istikrara verdikleri desteği teyid ettiklerini ifade etti.
Başbakan Yıldırım ve Savunma Bakanı Mattis'in yarım saat süren görüşmesi ABD'nin Rakka operasyonu için YPG'ye ağır silah gönderme kararı almasından sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşme.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar