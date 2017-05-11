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pentagon'dan kritik türkiye açıklaması!

PENTAGON'DAN KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Pentagon: ABD Savunma Bakanı Mattis, Başbakan Binali Yıldırım'a NATO müttefiki Türkiye'yi korumak için kararlılıklarını yineledi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:54
Puan Ver : Pentagon'dan Kritik Türkiye Açıklaması!(7/10)4


Londra'da Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde gerçekleşen Somali Konferansı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis yüzyüze bir görüşme gerçekleştirdi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Pentagon'dan görüşme ile ilgili ilk açıklama geldi.



Pentagon sözcüsü Dana White, Mattis'in Başbakan Yıldırım görüşmesinde ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi korumaktaki kararlılığını yinelediğini ve görüşmede her iki liderin de Irak ve Suriye'deki barış ve istikrara verdikleri desteği teyid ettiklerini ifade etti.



Başbakan Yıldırım ve Savunma Bakanı Mattis'in yarım saat süren görüşmesi ABD'nin Rakka operasyonu için YPG'ye ağır silah gönderme kararı almasından sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşme.



 



kaynak:ahaber








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