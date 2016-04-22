

USA Today gazetesinin altı Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı) yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pentagon IŞİD ile mücadele kapsamında bazı kararlar aldı.







SİVİLLER OLSA DAHİ VURULABİLİYOR







Yeni kararlar bazı durumlarda 10 sivilin hayatının tehlikede olmasına rağmen savaş jetlerinin hedefleri vurmasına izin veriyor.







BAZI DURUMLARDA SİVİLLERİN VURULMASINA DA ONAY VERİYOR







IŞİD'in daha fazla zarar vermesinin engellenmesi durumunda ise sivillerin öleceği ya da yaralanacağı saldırılara onay veriliyor.







NE OLMUŞTU?







Pentagon geçen sonbaharda, operasyonun komutanı olan Korgeneral Sean MacFarland'a sivillerin öldürülme riskinin bulunduğu saldırıları onaylama konusunda daha fazla yetki verdi.







Daha önce bu onay ABD Merkez Komutası'ndan alınıyordu. Onay alma süreci uzun sürdüğü için kimi zaman hedefleri vurma şansı kaçıyordu.