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pentagon'dan kritik ışid kararı!

PENTAGON'DAN KRİTİK IŞİD KARARI!

Pentagon'un yeni aldığı bazı kararları IŞİD operasyonlarında siviller vurulsa dahi operasyonlara izin veriyor...

Tarih : 22 Nisan 2016, 10:09
Puan Ver : Pentagon'dan Kritik Işid Kararı!(6/10)4


USA Today gazetesinin altı Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı) yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pentagon IŞİD ile mücadele kapsamında bazı kararlar aldı.



SİVİLLER OLSA DAHİ VURULABİLİYOR



Yeni kararlar bazı durumlarda 10 sivilin hayatının tehlikede olmasına rağmen savaş jetlerinin hedefleri vurmasına izin veriyor.



BAZI DURUMLARDA SİVİLLERİN VURULMASINA DA ONAY VERİYOR



IŞİD'in daha fazla zarar vermesinin engellenmesi durumunda ise sivillerin öleceği ya da yaralanacağı saldırılara onay veriliyor.



NE OLMUŞTU?



Pentagon geçen sonbaharda, operasyonun komutanı olan Korgeneral Sean MacFarland'a sivillerin öldürülme riskinin bulunduğu saldırıları onaylama konusunda daha fazla yetki verdi.



Daha önce bu onay ABD Merkez Komutası'ndan alınıyordu. Onay alma süreci uzun sürdüğü için kimi zaman hedefleri vurma şansı kaçıyordu.








Etiketler: Pentagon  Dan  Kritik  Işid  Kararı    haber

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