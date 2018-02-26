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Pentagon'dan Afrin Açıklaması: Türkiye'yle Diplomatik Görüşmeler Yapıyoruz!
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PENTAGON'DAN AFRİN AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'YLE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ!


Pentagon'dan Afrin Açıklaması: Türkiye'yle Diplomatik Görüşmeler Yapıyoruz!
Tarih : 26 Şubat 2018, 23:50
Puan Ver : Pentagon'dan Afrin Açıklaması: Türkiye'yle Diplomatik Görüşmeler Yapıyoruz!(5/10)1

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington ve Ankara'nın, Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşanan gerilimi azaltma çabaları ve seçenekler üzerinde çalıştığı duyuruldu.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway yaptığı basın toplantısında, "Afrin'deki gerilimi azaltma yönünde diplomatik görüşmeler yapılıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

OPERASYON SONRASI İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak tarihinde Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' adıyla başlattığı operasyon sonrasında ABD- Türkiye ilişkilerinde gerilim yükselmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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