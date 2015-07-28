O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pentagon: uçuşa yasak bölge planlarda yok

PENTAGON: UÇUŞA YASAK BÖLGE PLANLARDA YOK

Ankara'nın İncirlik Üssü'nü IŞİD'e saldırılara açma kararının ardından Washington sürecin günler değil haftalar alacağını açıkladı.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:46
Puan Ver : Pentagon: Uçuşa Yasak Bölge Planlarda Yok(10/10)12


Ankara'nın İncirlik Üssü'nü IŞİD'e saldırılara açma kararının ardından Washington sürecin günler değil haftalar alacağını açıkladı. En önemli iki müzakare konusu, ABD'nin İncirlik uçuşlarında YPG'yle de işbirliği için ısrar etmesi ve Türkiye'ye konuşlandırılacak Amerikan güçlerinin korunmaları. Uçuşa yasak bölge ise planlarda yok.



WASHINGTON Yönetimi, Amerikan basınında çıkan, IŞİD'e karşı savaşta Türkiye ile varılan İncirlik mutabakatı sonrası Kuzey Suriye'deki Azez-Cerablus arasında bir tür güvenli bölge oluşturulacağı haberlerinin doğru olmadığını açıklarken, Türkiye ile müzakerelerin devam ettiğini, eğer İncirlik kullanılacaksa bunun günler değil haftalar içinde olacağını açıkladı. En önemli iki müzakare konusunun ise ABD'nin İncirlik'ten yapacağı uçuşlarda IŞİD'e karşı mücadelede Kobani, Telabyad ve Haseke'de ilerleme sağlayan PKK uzantısı YPG'yle de işbirliği için ısrar etmesi ve Türkiye'ye konuşlandırılacak Amerikan güçlerinin korunmaları meseleleri olduğu öğrenildi.








Etiketler: Pentagon  Uçuşa  Yasak  Bölge  Planlarda  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER