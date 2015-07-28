

Ankara'nın İncirlik Üssü'nü IŞİD'e saldırılara açma kararının ardından Washington sürecin günler değil haftalar alacağını açıkladı. En önemli iki müzakare konusu, ABD'nin İncirlik uçuşlarında YPG'yle de işbirliği için ısrar etmesi ve Türkiye'ye konuşlandırılacak Amerikan güçlerinin korunmaları. Uçuşa yasak bölge ise planlarda yok.







WASHINGTON Yönetimi, Amerikan basınında çıkan, IŞİD'e karşı savaşta Türkiye ile varılan İncirlik mutabakatı sonrası Kuzey Suriye'deki Azez-Cerablus arasında bir tür güvenli bölge oluşturulacağı haberlerinin doğru olmadığını açıklarken, Türkiye ile müzakerelerin devam ettiğini, eğer İncirlik kullanılacaksa bunun günler değil haftalar içinde olacağını açıkladı. En önemli iki müzakare konusunun ise ABD'nin İncirlik'ten yapacağı uçuşlarda IŞİD'e karşı mücadelede Kobani, Telabyad ve Haseke'de ilerleme sağlayan PKK uzantısı YPG'yle de işbirliği için ısrar etmesi ve Türkiye'ye konuşlandırılacak Amerikan güçlerinin korunmaları meseleleri olduğu öğrenildi.