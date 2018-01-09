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Pentagon, Pakistan'a Yapılacak 900 Milyon Dolarlık Yardımı Durdurdu
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Pentagon, Pakistan'a Yapılacak 900 Milyon Dolarlık Yardımı Durdurdu

PENTAGON, PAKİSTAN'A YAPILACAK 900 MİLYON DOLARLIK YARDIMI DURDURDU

ABD Savunma Bakanlığı, Pakistan'a 2017-2018 yılı için verilen 900 milyon dolarlık yardımı askıyı aldı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 01:40
Puan Ver : Pentagon, Pakistan'a Yapılacak 900 Milyon Dolarlık Yardımı Durdurdu(9/10)5

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2017-2018 mali yılları için Pakistan'a askeri operasyonlar karşılığında yapılacak olan 900 milyon dolarlık yardımın askıya aldığını duyurdu.

PLAN İPTAL EDİLMEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "2017 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Koalisyon Destek Fonu'ndan Pakistan'a 900 milyon dolar ayrılması öngörüyordu. Bu miktar durduruldu. Pakistan'ın peşinde olduğumuz terörist ve militan gruplara karşı ciddi adımlara atacağını ummaya devam ettiğimizden bu miktar iptal edilmedi veya tekrar programlanmadı." ifadelerini kullandı.

KESİNTİ KALICI DEĞİL

Kesintinin kalıcı olmadığını ifade eden Manning, güvenlik destek fonunun sadece dondurulduğunu kaydetti. 2016 mali yılı bütçesi kapsamında 540 milyon doların mart ayında Pakistan'a verildiğini ifade eden Manning, 2017 mali yılı bütçesi kapsamında iki yıllık olarak planlanan yardımların durumunun da bu mali yılın sonu olan ekim ayına kadar değerlendirileceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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