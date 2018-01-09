PENTAGON, PAKİSTAN'A YAPILACAK 900 MİLYON DOLARLIK YARDIMI DURDURDU
ABD Savunma Bakanlığı, Pakistan'a 2017-2018 yılı için verilen 900 milyon dolarlık yardımı askıyı aldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2017-2018 mali yılları için Pakistan'a askeri operasyonlar karşılığında yapılacak olan 900 milyon dolarlık yardımın askıya aldığını duyurdu.
PLAN İPTAL EDİLMEDİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "2017 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Koalisyon Destek Fonu'ndan Pakistan'a 900 milyon dolar ayrılması öngörüyordu. Bu miktar durduruldu. Pakistan'ın peşinde olduğumuz terörist ve militan gruplara karşı ciddi adımlara atacağını ummaya devam ettiğimizden bu miktar iptal edilmedi veya tekrar programlanmadı." ifadelerini kullandı.
KESİNTİ KALICI DEĞİL
Kesintinin kalıcı olmadığını ifade eden Manning, güvenlik destek fonunun sadece dondurulduğunu kaydetti. 2016 mali yılı bütçesi kapsamında 540 milyon doların mart ayında Pakistan'a verildiğini ifade eden Manning, 2017 mali yılı bütçesi kapsamında iki yıllık olarak planlanan yardımların durumunun da bu mali yılın sonu olan ekim ayına kadar değerlendirileceğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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