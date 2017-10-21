ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Rakka'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dev posterinin asılmasıyla ilgili AA muhabirine yeni bir açıklama yaptı.

"ÖCALAN POSTERİ AÇILMASINI KINIYORUZ"

Galloway açıklamasında, "PKK, 1997 yılından bu yana ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır ve PKK'yı bölgede istikrarsızlaştırıcı bir aktör olarak görüyoruz. PKK lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan'ın posterinin Rakka'nın kurtuluşunda açılmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Galloway, "ABD, NATO müttefiki Türkiye'yi onlarca yıldır PKK'ya karşı verdiği mücadelesinde desteklemeye devam etmektedir ve bu çatışmada Türkiye'nin verdiği kurbanların farkındadır." değerlendirmesinde de bulundu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon'ın konuya ilişkin açıklamasında kullandığı ifadeleri yineleyen Galloway, "Koalisyon, Rakka'daki kutlamaların ve Öcalan sembollerinin sergilendiğinin farkındadır. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliği, bu (sembollerin) sergilenmesini tasdik etmemiştir. Dahası, koalisyon, Suriye'de DEAŞ'ı yenmeye odaklanmamız gereken bir dönemde bu ayrımcı sembol ve imgeleri onaylamamaktadır." bilgisini paylaştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, sabah saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rakka'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sergilenmesini onaylamadıklarını bildirmişti.

DÜNKÜ AÇIKLAMADA "PKK'YI DESTEKLİYORUZ" DENİLMİŞTİ

Pentagon Sözcüsü Dana White, dünkü basın toplantısında, PYD/PKK'nın Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asıp Rakka'nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik AA muhabirinin sorusuna yanıt vermekten kaçınarak, "SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı.

ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, poster kriziyle ilgili bugün yaptığı açıklamada "Rakka'da teröristbaşının posterini asmışlar, bunu Amerika nasıl izah edecek. İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız bunu yapmazsınız. Dürüst değiller. Ondan sonra kalkıp bizden zaman zaman talepte bulunmasınlar" demişti.

Kaynak: haberinburada