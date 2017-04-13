PENTAGON: 18 SDG PERSONELİ YANLIŞLIKLA VURULDU
Pentagon, "11 Nisan'da Suriye'de Koalisyonun hava saldırısında yanlışlıkla 18 SDG personeli vuruldu." açıklamasında bulundu
Reuters'in haberine göre, ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, terör örgütü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nden 18 kişiyi 'yanlışlıkla' öldürdüğü bildirildi.
kaynak:ahaber
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