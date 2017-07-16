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pensilvanya'da fetö elebaşına ihanetini haykırdılar

PENSİLVANYA'DA FETÖ ELEBAŞINA İHANETİNİ HAYKIRDILAR

15 Temmuz'un yıl dönümünde ABD'de yaşayan Türkler, Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı evin önünde protesto gösterisi düzenlendi. Bazı protestocular Ömer Halisdemir maskesi taktı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Pensilvanya'da Fetö Elebaşına İhanetini Haykırdılar(9/10)6


ABD'de yaşayan Türkler, Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı evin önünde protesto gösterisi düzenlendi.



ÖMER HALİSDEMİR'İN MASKESİNİ TAKTILAR



Pensilvanya eyaletinde Pocono Dağları'ndaki konutu önündeki gösteride, Türk protestocular, ABD'nin Gülen'i barındırmaması için pankart açarak, slogan attı. Pankartlarda ABD hükümetinin ABD'de eğitim vermesi için bir teröriste mali yardım yaptığı vurgulanarak, Fethullah Gülen okullarına dikkat çekildi. Göstericiler, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vuran ve sonrasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir maskeleri taktı.



 



"ABD TERÖRİSTLERİ KORUMAKTAN VAZGEÇMELİ"



Türk-Amerikan Toplumu'nun düzenlediği gösteride bir de basın bildirisi dağıtıldı. Bildiride, Gülen'in Türk-Amerikan ilişkilerine en büyük zararı verdiği belirtildi ve "ABD hükümeti FETÖ lideri Gülen'i ve ABD'ye kaçan diğer teröristleri korumaktan vazgeçmeli ve Türkiye'ye iade etmeli" dendi.



 



İDAM SLOGANLARI



Darbe girişimini protesto edip Gülen aleyhinde slogan atan Türkler, idam talep etti.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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