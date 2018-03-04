PENİSİNE SAPLADIĞI 7 CM'LİK İĞNE AMELİYATLA ÇIKARILDI
Kahramanmaraş'ta yaşanan ilginç olayda, penisine soktuğu iğneyi günlerce çıkaramayan 63 yaşındaki adam, hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan 63 yaşındaki D.D. isimli adam, penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.
İĞNEYİ ÇIKARAMAYINCA HASTANEYE KOŞTU
Olay, geçen pazartesi günü meydana geldi. D.D., henüz bilinmeyen nedenle penisine enjektör iğnesini soktu. D.D. iğneyi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. İğne acı vermeye başlayınca D.D, üçüncü gün hastaneye gitmek zorunda kaldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran D.D.'nin şikayetini dinleyen doktor ve personel şoke oldu, hemen uzman doktor çağırdı.
BAŞARIYLA ÇIKARTILDI
Üroloji uzmanı, D.D.'yi muayene ettikten sonra ameliyata aldı. Penisindeki 7 santimlik iğne ameliyatla çıkarılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: haberinburada
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