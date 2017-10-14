PENELOPE CRUZ, OYNADIĞI İLK CESUR SAHNEDEN SONRA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞ
Ünlü oyuncu Penelope Cruz, ilginç bir itirafta bulunarak "Cesur sahnelerim yüzünden bir daha film teklifi almayacağımı zannettim. Bunu düşünüp kendimi harap ettim" dedi.
Penelope Cruz, Esquire dergisinin kasım sayısına kapak oldu. Yarı çıplak pozlar veren güzel oyuncu, ilk filmi 'Jamon Jamon'la ilgili bir itirafta bulundu.
"BİR DAHA TEKLİF ALAMAYACAĞIMI ZANNETTİM"
18 yaşındayken şu anki eşi Javier Bardem'le başrolü paylaşan Cruz, "Cesur sahnelerim yüzünden bir daha film teklifi almayacağımı zannettim. Çekimlerin son gününde bunu düşünüp ağladım ve kendimi harap ettim" şeklinde konuştu.
Penelope Cruz, güzelliği ile dünya sinema tarihine damga vurdu;
Kaynak: haberinburada
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