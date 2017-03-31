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PENDİK'TE BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ; MÜŞTERİYİ REHİN ALDI


PENDİK'TE BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ; MÜŞTERİYİ REHİN ALDI
Tarih : 31 Mart 2017, 16:01
Puan Ver : Pendik'te Banka Soygunu Girişimi; Müşteriyi Rehin Aldı(5/10)4


Pendik'te bankayı soymak isteyen şahısla bankanın güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Soyguncu yaralı olarak yakalandı.



SOYGUNCU MÜŞTERİYİ REHİN ALDI



Pendik Kaynarca'da banka şubesine saat 13.30 sıralarında gelen biri kadın 2 kişi, müşterilerden birini rehin aldı. Bu sırada bankanın güvenlik görevlisi, erkek soyguncuyu bacağından vurdu.Kaçan soyguncular bir süre sonra gittikleri hastanede yakalandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.








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