

Pendik'te bankayı soymak isteyen şahısla bankanın güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Soyguncu yaralı olarak yakalandı.



SOYGUNCU MÜŞTERİYİ REHİN ALDI



Pendik Kaynarca'da banka şubesine saat 13.30 sıralarında gelen biri kadın 2 kişi, müşterilerden birini rehin aldı. Bu sırada bankanın güvenlik görevlisi, erkek soyguncuyu bacağından vurdu.Kaçan soyguncular bir süre sonra gittikleri hastanede yakalandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.