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Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
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Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

PENDİK'TE 17 YAŞINDAKİ HELİN'İ ÖLDÜRÜP İKİ ÖĞRENCİYİ YARALAYAN ZANLI TUTUKLANDI

Pendik'te 17 yaşındaki genç kızı av tüfeğiyle öldürüp iki öğrenciyi de yaralayan ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı tutuklandı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı(9/10)5

Pendik'te, dün lise öğrencisi Helin Palandöken'i av tüfeği ile öldürüp iki öğrenciyi de yaralayan Mustafa Y. (21), "tasarlayarak öldürme ve iki kişiyi yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlı Mustafa Y. tutuklandı.

3 ÖĞRENCİYE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇMIŞTI

İstanbul Pendik'te dün 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, okul yakınlarındaki tren istasyonunda 3 öğrenciye tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan öğrencilerden Helin Palandöken hayatını kaybetti. 2 öğrenci yaralı olarak tedavi altında alındı.

OLAY SONRASINDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay sonrası okula gidip intihar girişiminde bulunan saldırgan yakalandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sabaha kadar sorgulanan zanlı Yetgin sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Yetgin'e çelik yelek giydirildiği gözlendi.

SAVCILIKTA KONUŞMADI

Mustafa Yetgin, "Kasten adam öldürmek" gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Yetgin'in savcılıkta ifade vermek istemediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.lmazsa olma. Anayasa değişkliğini yapmaya karar verdik.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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