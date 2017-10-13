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pendik'te 1 öğrencinin öldüğü saldırının sır perdesi çözüldü: kıskançlık için vurmuş

PENDİK'TE 1 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ SIR PERDESİ ÇÖZÜLDÜ: KISKANÇLIK İÇİN VURMUŞ

İstanbul Pendik'te 1 öğrencinin öldüğü, 2 öğrencinin de yaralandığı silahlı saldırının perde arakası ortaya çıktı. Saldırgan cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş.

Tarih : 13 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Pendik'te 1 Öğrencinin Öldüğü Saldırının Sır Perdesi Çözüldü: Kıskançlık İçin Vurmuş(9/10)6


İstanbul Pendik'te silahlı saldırgan, okul çıkışında 3 öğrenciye ateş açıp yaraladı. Daha sonra okula giren saldırgan bileklerini keserek intihar etmek istedi. Olayda yaralanan 3 öğrenciden biri hayatını kaybetti. İddiaya göre saldırgan, kız arkadaşını yabancı erkeklerle yürüken gördüğü için ateş açıp kız arkadaşı ve yanındaki iki öğrenciyi vurdu.



KIZ ARKADAŞINI, 2 ERKEK ÖĞRENCİYLE YÜRÜRKEN GÖRDÜ



Olay Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkışında meydana geldi. Okul çıkışına gelen Mustafa Y., lisede okuyan, ayrıldığı kız öğrenci Pelin P.'yi erkek arkadaşlarıyla gördü. Bunun üzerinde yanındaki av tüfeğiyle okuldan yaklaşık 100 metre uzakta öğrencilerin üzerine ateş açan saldırgan, ardından okula doğru koşmaya başladı.KIZ ÖĞRENCİ ÖLDÜ



Okulun içine giren Mustafa Y. burada bileklerini keserek intihar etmek istedi.Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince ikna edilerek ambulansla hastaneye götürüldü. Öte yandan kız öğrenci Pelin P. okulun yüz metre ilerisinde hayatını kaybederken, diğer iki öğrenci de ambulansla hastaneye götürüldü.



KISKANÇLIK NEDENİYLE CİNAYETİ İŞLEDİ



Mustafa Y.'nin Pelin P.'ye aşık olduğu ve kızın kendisinden ayrılması üzerine bunalıma girdiği öğrenildi. Okul çıkışına gelen Mustafa Y.'nin Pelin P.'yi erkek arkadaşlarıyla görünce av tüfeğiyle cinayeti işlediği iddia edildi. Olayda yaralan Cemil Y. ve Deniz M. isimli öğrenciler de hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırganın ambulansla hastaneye götürülüşü ise İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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