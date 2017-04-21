

Quaresma artık lige konsantre olacaklarını söyledi: “Sahada takım olarak her şeyi yaptık, mükemmel oynadık. Ancak elendiğimiz için çok üzgünüz... Penaltılar şans meselesi, olmadı. Ligde şampiyon olmak için gerekeni yapacağız ve başarılı olacağız” Talisca: Büyük bir maç oynadık. Penaltı piyango gibidir. Bazen atarsın, bazen kaçırırsın



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma maç sonu üzüntülüydü. Tecrübeli futbolcu, "Elendiğimiz için elbette çok üzgünüz... 120 dakika boyunca sahada takım olarak her şeyi yaptık, elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterdik. Ancak penaltılarla elendik. Bundan sonra artık lige döneceğiz... Penaltılar şans meselesiydi. Çok iyi oynadık. Golleri de bulduk.. Penaltılar da şansımız eksikti. Avrupa'da oynadığımız diğer maçları gözüne aldığımızda mükemmel bir maç oynadık. Kalitemizi gösterdik. Artık ligde şampiyon olmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz ve ligi kazanacağız" ifadelerini kullandı.







SENEYE DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ



Bu sezon Avrupa'da iyi bir iş çıkardıklarını belirten Anderson Talisca ise; "Büyük bir maç oynadık. Penaltı piyango gibidir, bazen atarsın, bazen kaçırırsın. Penaltılar da bu yaşadıklarımız olabiliyor. Çok iyi maçlar çıkardık. Bence bu sene Avrupa'da iyi bir performans gösterdik. Beşiktaş'ın büyüklüğünü bir kez daha herkese duyurduk. Bir dahaki sefer daha ileri gideriz. Ayrıca taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi maç boyu sürekli ileri ittiler. Desteklerini 120 dakika boyunca hep arkamızda hissettik. Şimdi bu maçı hızlıca unutup yeniden Süper Lig'e döneceğiz. Şampiyonluk için rakibimizden daha avantajlı durumdayız. Şampiyon olacağız" diye konuştu.







ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularını tebrik etti. Güneş şunları söyledi: "Mayısı göremediğimiz için üzgünüz. Taraftarımızın olağanüstü desteğiyle turu geçmek istiyorduk. Hem kulübümüzü hem de ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Oyuncularım da çok iyi mücadele ettiler, ayaklarına kramplar girdi. Alnımız ak başımız dik."







PENALTI ÇALIŞMADIK



Güneş, "Penaltı çalıştınız mı" sorusuna "Penaltı çalışması yaptırmadım. Önceki yıllarda çok yaptırmıştım, işe yaramayabiliyor. 2 stoperimiz penaltı kaçırdı. Ancak hiçbir oyuncumu eleştirmek istemiyorum. Hepsinin emeklerine sağlık" yanıtını verdi.







LUCE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU



Şenol Güneş, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon ile oynanan maçta 18. kez Avrupa arenasında Beşiktaş'ın başında sahaya çıktı. Güneş, 18 defa siyah-beyazlı takımla Avrupa kupası maçına çıkan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti.







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Lyon'a penaltılarla elennen Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda üçüncü kez çeyrek finalde elenmenin üzüntüsünü yaşadı.







kaynak:sabah



