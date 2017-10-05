PENALTI KAZANMAK İÇİN KENDİNİ YERE ATARKEN SAKATLANAN DOUMBİA, 2 AY OYNAYAMAYACAK
Sporting Lizbon'un Barcelona ile oynadığı maçta penaltı kazanmak için kendini yere atan Seydou Doumbia düşerken sakatlanmıştı. 29 yaşındaki oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Fildişi Sahilleri Teknik Direktörü Marc Wilmots, Sporting Lizbon'lu santrafor Seydou Doumbia'nın sahalardan 2 ay uzak kalacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında penaltı alabilmek için kendini yere atmış ve sarı kart görmüştü.
KENDİNİ YERE ATARKEN SAKATLANDI
Doumbia, topu Gerard Pique'den kurtardıktan sonra ceza sahasına girerken yerde kalmış ve sonrasında tedavi istemişti. 29 yaşınadki futbolcu sekerek saha kenarına gelmiş ve yerini Bas Dost'a bırakmıştı. Barcelona maçı Sebastian Coates'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanmıştı.
MALİ VE FAS MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAK
Tecrübeli futbolcu, Fildişi Sahilleri'nin 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynayacağı Mali ve Fas maçlarında yer alamayacak. C Grubu'nda yer alan Fildişi Sahilleri topladığı 7 puanla lider durumda bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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