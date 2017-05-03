PENALTI ATIŞLARINDA DEVRİM GİBİ KARAR
UEFA, seri penaltı atışları için tarihi değişiklik yapacak.
Bundan böyle ilk penaltılar birer birer, daha sonraki penaltılar ikişer ikişer atılacak. Bu uygulama ilk kez Avrupa U17 Şampiyonasında denenecek.
Yeni penaltı sistemine göre, yapılacak ilk penaltı atışından sonra takımlar sırasıyla 2'şer penaltı vuruşu yapacak.
Yapılan değişikliğin nedeninin, ilk penaltıyı atan takımların istatistiksel olarak daha yüksek kazanma oranı yakalaması ve 2. atışı yapacak takımın psikolojik olarak daha büyük bir baskı hissetmesi olduğu belirtiliyor.
kaynak:sabah
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