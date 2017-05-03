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penaltı atışlarında devrim gibi karar

PENALTI ATIŞLARINDA DEVRİM GİBİ KARAR

UEFA, seri penaltı atışları için tarihi değişiklik yapacak.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 12:26
Puan Ver : Penaltı Atışlarında Devrim Gibi Karar(8/10)5


Bundan böyle ilk penaltılar birer birer, daha sonraki penaltılar ikişer ikişer atılacak. Bu uygulama ilk kez Avrupa U17 Şampiyonasında denenecek.



Yeni penaltı sistemine göre, yapılacak ilk penaltı atışından sonra takımlar sırasıyla 2'şer penaltı vuruşu yapacak.



Yapılan değişikliğin nedeninin, ilk penaltıyı atan takımların istatistiksel olarak daha yüksek kazanma oranı yakalaması ve 2. atışı yapacak takımın psikolojik olarak daha büyük bir baskı hissetmesi olduğu belirtiliyor.



 



kaynak:sabah








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