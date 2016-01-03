Pembe Xperia Z5 görüldü. Yeni bir renk seçeneği olarak sunulacak olan bu cihazın satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.



IFA 2015'te duyurulan yeni Xperia Z5 ailesi Sony markasının en güncel modellerinden oluşuyor. Şimdi ise pembe Xperia Z5 ile bu aile çeşitlenecek. Xperia Z5 için düşünülen yeni renk seçeneği 14 Şubat Sevgililer Günü'nden önce satışa çıkacak. Pembe telefon arayanlar bu haberimizi çok sevecek!



Pembe Xperia Z5 bir ilk olacak!



Bu yıl duyurulan iPhone modellerinde pembe (rose-altın) renk seçeneğinin kullanılması diğer üreticileri de alternatif renklere yöneltti. Tıpkı iPhone 5s modelinde altın sarısı renk seçeneğinin sunulmasından sonra diğer markaların da altın sarısını kullanmaya başlaması gibi, markalar pembe renge doğru yönelmeye başladı. Bu konudaki ilk hamle Sony tarafından geldi. Pembe Xperia Z5 versiyonunun nasıl göründüğüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



Pembe Xperia Z5 teknik özellikleri itibariyle bir farklılık içermeyecek ancak ilk etapta dünya genelinde satışa çıkmayacak. Ocak 2016 yani bu ay sınırlı sayıda satışa çıkması beklenen telefon ilk etapta Tayvan'da karşımıza çıkacak. Chungwa Telecom tarafında satışa çıkarılması beklenen telefon için Sony tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak fotoğraflar ortada bir efekt gibi durmuyor.







Tahminler, Sony'nin bu telefonu “14 Şubat Sevgililer Günü” için satmayı planladığı yönünde. Tayvan'da satışa çıkmasından sonra modelin diğer Asya ülkelerinde ve daha sonra Avrupa'ya gelmesi bekleniyor. Nispeten daha uygun fiyatlı olan Xperia Z5 Compact versiyonuna böyle bir renk seçeneğinin gelmesi ise şimdilik gündemde yok. Pembe Xperia Z5 modelini beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.