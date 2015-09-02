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Pembe iPhone 6s/6s Plus ne zaman çıkıyor ?

PEMBE İPHONE 6S/6S PLUS NE ZAMAN ÇIKIYOR ?

Hala netlik kazanmamış olan pembe iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için Spigen isimli kılıf üreticisinden doğrulama geldi. Firma, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine gönderme yaparak pembe kılıflarını Amazon üzerinden satışa çıkardı. Pembe iPhone hakkında son bilgiler haberimizde.

Tarih : 02 Eylül 2015, 08:28
Puan Ver : Pembe İphone 6S/6S Plus Ne Zaman Çıkıyor ?(8/10)10


Force Touch, 2 GB RAM, 12 MP kamera, Apple A9 işlemci derken iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın neredeyse tüm özelliklerini öğrendik. Ancak hala netlik kazanmayan konu, pembe iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın çıkıp çıkmayacağı konusu.



Bazı kaynaklar pembe iPhone modelini desteklerken bazıları böyle bir renk seçeneğine yer verilmeyeceğini söylüyor. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Apple Watch'ta Rose Gold adı verilen, altın sarısı ve pembe karışımı bir renk var ve bu ürün satılıyor. Dolayısıyla yeni iPhone modellerinde de Rose Gold renk seçeneğine yer verilmemesi için bir sebep yok.



Spigen isimli kılıf üreticisi, yeni bir kılıfı ortaya çıkararak iPhone'lardaki pembe renk seçeneğini adeta doğruladı. Amazon'da satışa çıkarılan yeni kılıfların görsellerinde iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'a gönderme yapıldı.



İlanlar daha sonra Amazon'dan kalktı ancak fotoğraflar basına çoktan sızmıştı. Yukarıda da gördüğünüz gibi Spigen, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde pembe renk seçeneğini olacağını adeta doğruladı. Tüm detayları 9 Eylül tarihinde göreceğiz.



Hangisi daha hızlı? iPhone 6 vs Note 5








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