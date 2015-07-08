

Önümüzdeki Eylül ayında Apple tarafından tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi iPhone 6s, pembe renk seçeneğine sahip olacak mı? Çin'in en büyük sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan görseller, pembe bir iPhone 6s modeline mi ait? Apple, iPhone 6s'in pembe versiyonunu mu üretiyor? Tüm soruları cevabı ve pembe iPhone 6s iddiaları haberimizde.



İlk yıllarda sadece siyah ve beyaz renk seçeneği ile üretilen iPhone'lar, iPhone 5s ile birlikte gold yani altın sarısı renk seçeneğine yer vermişti. Hal böyle olunca her yeni iPhone modelinde farklı renk opsiyonları gündeme gelir oldu. Ortaya çıkan yeni görsellerde iPhone 6s olduğu tahmin edilen bir telefon, pembe rengiyle görüntülenmiş durumda. Görsellerin resmi değeri olmadığını, Apple tarafından doğrulanmadığını belirtelim.



Weibo kaynaklı görseller genellikle doğru çıkıyıor ancak kesin bir şekilde konuşmak için henüz erken. Eylül ayının ortalarında bir lansman ile duyurulacak olan iPhone 6s'in pembe versiyonunun olup olmadığından emin olmak için önümüzde 2-2.5 aylık bir süreç var. O zamana kadar ancak iPhone 6s'in kesinleşen özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir. 12 MP çözünürlüğünde 4K video çekimi yapabilen kamera, Force Touch ile basınca duyarlı ekran gibi özellikler iPhone 6s'in kesinleşen özellikleri arasında.



Apple'ın iPhone 6s'e pembe renk seçeneği ekleme konusuna geri dönecek olursak mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iPhone 6s'in dış kasası, iPhone 6 ile büyük ölçüde benzerlik taşıyacak. Dolayısıyla pembe renk seçeneğini iyi bir pazarlama aracı olarak kullanabilir. Detayları önümüzdeki aylarda öğreneceğiz.



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