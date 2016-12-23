Küçük büyük demeden her yaşa hitap edebilen peluş oyuncaklar hediye seçiminde zorlananların da en büyük kurtarıcısı oluyor.



Küçük büyük demeden her yaşa hitap edebilen peluş oyuncaklar hediye seçiminde zorlananların da en büyük kurtarıcısı oluyor.



Peluş oyuncak, yaş sınırına takılamayan nadir oyuncaklardan sadece bir tanesi. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edebilen ve yüzlerde sıcacık bir gülümsemeye neden olan peluş ayı ise bu oyuncak grubunun belki de en asli üyesi...



Peluş oyuncak denilince aklımızda ilk olarak canlanan yumuşacık, kocaman ve sevimlilikleri ile kaç yaşında olursak olalım hepimizin içini ısıtmayı başaran oyuncak ayıları sevmeyen insan yoktur herhalde öyle değil mi?



Peluşlar En Güzel Hediye Seçimi



Hayatımızın belli bir döneminde en az 1 kez de olsa yollarımızın kesiştiği peluş oyuncaklar, çoğu zaman hediye krizinin en güzel çözümü de olurlar.



Bir çocuğa hediye edildiğinde onun en yakın arkadaşı olabilen bu oyuncaklar, bir yetişkine hediye edildiğinde de muhtemelen onun evinin en yeni müdavimi olur.



Gittiği her yere oyuncak ayılarını da götürmek isteyen çocuklar onu en yakın arkadaşı olarak kabul ederler ve onunla uyur, sırlarını onunla paylaşırlar. Çoğu zaman boyları 1 metreyi aşan peluş oyuncaklar karakter peluşları, aşk serisi peluşları, doğum günü peluşları ya da peluş yastıklar gibi birçok kategoriye ayrılmış olsa bile en çok ilgiyi biraz önce de bahsettiğimiz gibi her zaman peluş ayılar görür.Sayısız peluş oyuncak üretimi ve ihracatı ile sektörün hatırı sayılır firmalarından bir tanesi olan Neco Toys, üreticilere oyuncak ayı adresi üzerinden en uygun fiyata en kaliteli ürünü satıyor.



Mesajınızı Peluşla İletebilirsiniz



Çoğu zaman kalpli peluş yastıklar ya da üzerinde 'Seni Seviyorum' yazan oyuncak ayılar sevgililer günü hediyesi, Noel temalı peluşlar yılbaşı hediyesi ya da 'Happy Birthday' yazan peluş oyuncaklar doğum günü peluşları olarak tercih ediliyor olsa da peluşlar bu özel günlerin dışında da en çok tercih edilen oyuncak hediyeler listesinde başı çeker. Peluşlar yeni sahibi ile tanıştıklarında da mutlaka ama mutlaka, ofis masasında -tabii ki de küçük boyutlarda ise- ya da odanın en güzel köşesinde yerini alırlar.



Satın Alırken Dikkatli Olmazsanız Ciddi Sorunlar Yaşayabilirsiniz



Ancak peluş oyuncak satın alırken gözden kaçırılmaması gereken önemli ayrıntılar var. Tüyleri kopan, etrafa dökülen, üzerindeki aksesuarları, düğmeleri iyi sabitlenmemiş olan ve kopma tehlikesi olan oyuncakların satın alınmaması gerekiyor. Çünkü sahte oyuncak olarak adlandırılan bu oyuncaklar çocuklarda alerjiden boğulmaya kadar ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle oyuncak satın alırken lisanslı ve orijinal olması ilk bakacağınız şey olmalı. Sevimli peluşlarla geçen zaman çok eğlenceli olacak...