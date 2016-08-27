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pellegrini'nin yeni adresi çin

PELLEGRİNİ'NİN YENİ ADRESİ ÇİN

Manchester City'den ayrılan Manuel Pellegrini, Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ile sözleşme imzaladı.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 12:13
Puan Ver : Pellegrini'nin Yeni Adresi Çin(0/10)


 2015-2016 sezonunda Etihad Stadyumu'ndaki koltuğunu Pep Guardiola'ya devreden Manuel Pellegrini, Çin Süper Ligi'nde beşinci sırada bulunan Hebei China Fortune'un teknik direktörü oldu.



Ezequiel Lavezzi, Gervinho, Stephane Mbia, Gael Kakuta ve Ersan Gülüm'ün transferleriyle dikkatleri çeken Çin kulübü, bu hafta boyunca Roberto Mancini ile görüşmüş ancak İtalyan teknik adamla anlaşma sağlanamaması üzerine 62 yaşındaki Pellegrini'ye teklif götürmüştü.








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