

2015-2016 sezonunda Etihad Stadyumu'ndaki koltuğunu Pep Guardiola'ya devreden Manuel Pellegrini, Çin Süper Ligi'nde beşinci sırada bulunan Hebei China Fortune'un teknik direktörü oldu.







Ezequiel Lavezzi, Gervinho, Stephane Mbia, Gael Kakuta ve Ersan Gülüm'ün transferleriyle dikkatleri çeken Çin kulübü, bu hafta boyunca Roberto Mancini ile görüşmüş ancak İtalyan teknik adamla anlaşma sağlanamaması üzerine 62 yaşındaki Pellegrini'ye teklif götürmüştü.