

Oyuncu Peker Açıkalın'ın kalp pili değiştirildi. Açıkalın geçtiğimiz yıllarda kalp ameliyatı olmuş ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Usta oyuncunun bu kez ameliyat olma nedeni ise kalp pilinin süresinin dolması.







Medyaradar'ın haberine göre, operasyon geçiren sanatçı ameliyatıyla ilgili “Motor bakım başlasın” dedi.







Hastanede gördüğü ilgiden çok memnun kalan usta oyuncu, hastane personeline teşekkür etti ve sağlık personellerine yönelik artan saldırı olaylarını da kınayarak şöyle konuştu: “Tüm sağlık çalışanlarına ve eli öpülesi tüm doktorlardan Allah razı olsun ve insanlıktan nasibini almamış bu kutsal insanlara saldıranları da… Allah acılar içinde bıraksın..”







kaynak:milliyet