

Ucuz bilet pahalı hizmet politikasıyla sık sık eleştiri oklarına hedef olan Pegasus'un yeni Genel Müdürü Mehmet Nane'nin bir ekonomi muhabiriyle sosyal medya sohbeti olay yarattı. THY ile Amerika'ya uçan muhabir Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına 'Gökyüzü herkesindir' notu düşen muhabire Nane'nin cevabı gecikmedi. Kadın muhabirle şakalaşan Mehmet Nane "Bizi aldatıyorsan ha!" dedi.







'SUYU DA ÖDE ALİ BEY'



Muhabir de "Mehmet Bey, Pegasus ABD'ye uçuyor mu?" diye sordu. Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane'den uçuran cevap geldi: "Bir küçük içince her yere uçarız biz!" Geçtiğimiz günlerde Ali Sabancı'nın bir paylaşımı da çok konuşulmuştu. Ünlü işadamı 47'inci yaşını eşi Vuslat Doğan Sabancı ve çocuklarıyla birlikte Beyoğlu'ndaki Adana İl Sınırı Ocakbaşı'da yemek yiyerek kutlamıştı. Sahibi olduğu Pegasus Havayolu şirketinin 'paralı hizmet' politikasından dert yanan yolcular, ünlü işadamına tepki yağdırmıştı. Bazı takipçiler, fotoğrafın altına 'Cam kenarına da para ver' derken kimisi de 'Suyu ödemeyi unutma' diye takıldı.