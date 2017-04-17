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pegasus'tan çok önemli satış iddiası açıklaması!

PEGASUS'TAN ÇOK ÖNEMLİ SATIŞ İDDİASI AÇIKLAMASI!

Sosyal medyada Pegasus hisselerinin bir kısmının Katarlı yatırımcılara satıldığı yönünde iddialar yer alırken; Pegasus'tan Reuters'a yapılan açıklamada bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Tarih : 17 Nisan 2017, 12:47
Puan Ver : Pegasus'tan Çok Önemli Satış İddiası Açıklaması!(7/10)4


Pegasus CEO'su Mehmet Nane sosyal medyada yer alan satışla ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirterek, "Böyle bir gelişme olsa zaten KAP'a bildirmek zorundayız" dedi.



Pegasus hisseleri saat 11:13'te yüzde 7,1 primle 15,54 liradan işlem görürken; hisse işlem hacminde de dördüncü sırada yer alıyor.



 



kaynak:hürriyet






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