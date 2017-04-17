Sosyal medyada Pegasus hisselerinin bir kısmının Katarlı yatırımcılara satıldığı yönünde iddialar yer alırken; Pegasus'tan Reuters'a yapılan açıklamada bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.



Pegasus CEO'su Mehmet Nane sosyal medyada yer alan satışla ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirterek, "Böyle bir gelişme olsa zaten KAP'a bildirmek zorundayız" dedi.



Pegasus hisseleri saat 11:13'te yüzde 7,1 primle 15,54 liradan işlem görürken; hisse işlem hacminde de dördüncü sırada yer alıyor.







kaynak:hürriyet