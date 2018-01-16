Pegasus, Trabzon'da 13 Ocak'ta iniş sırasında kaza geçiren uçağı ile ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

Pegusus, 13 Ocak'ta iniş sırasında kaza geçiren PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağı ile ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILMIŞTIR"

Pegusus'un konuya ilişkin açıklamasında, "13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

"GEREKLİ TÜM DESTEK SAĞLANACAK"

Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.

Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. "

Kaynak: haberinburada