Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: Görevi Bırakacağım
Türkiye All-Star'da Kadrolar Belli Oldu
Hazine, Bes Sisteminde Değişikliğe Gidiyor
Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
Trabzonspor'un İstediği Filip Novak, Takımının Kampından Ayrıldı
Thy'den Müşterileri Kızdıracak Uygulama! Artık Ekstra Para Alacak
Pegasus, Trabzon'daki Kazayla İlgili Araştırma Başlattı
Fenerbahçe Maçı Öncesi Gözdağı Verdi: Elimden Geleni Yapacağım
Dolar Yükselişe Geçti
Atatürk Havalimanının, Taşınması 24 Saatte Tamamlanacak
Erdoğan Talimat Verdi, Kit'lerle İlgili Düzenleme Geliyor
Kulüple Anlaşmayı Yalanlayan Jahovic, Taraftarın Hışmına Uğradı
Fatih Terim'in İstediği Transferler Sekteye Uğradı
Emekli Memurların Fark Ücretleri İçin Son Başvuru Tarihi 27 Ocak
Danimarka: Türkiye, 3. Havalimanını Doldurmakta Sorun Yaşamaz
Bitcoin Sert Çakıldı! 12 Bin Doların Altını Gördü
Galatasaray'da Beklenen Oldu
Altında Yükseliş Devam Ediyor
Galatasaraylı Fernando: Fatih Terim Bizi Evladı Gibi Görüyor
Afrika'da Dünyanın En Büyük Beşinci Elması Bulundu

Pegasus, Trabzon'daki Kazayla İlgili Araştırma Başlattı

PEGASUS, TRABZON'DAKİ KAZAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Pegasus, Trabzon'da 13 Ocak'ta iniş sırasında kaza geçiren uçağı ile ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

Tarih : 16 Ocak 2018, 18:50
Puan Ver : Pegasus, Trabzon'daki Kazayla İlgili Araştırma Başlattı(10/10)6

Pegusus, 13 Ocak'ta iniş sırasında kaza geçiren PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağı ile ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILMIŞTIR"

Pegusus'un konuya ilişkin açıklamasında, "13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

"GEREKLİ TÜM DESTEK SAĞLANACAK"

Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.

Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pegasus  Trabzon  Daki  Kazayla  İlgili  Araştırma  Başlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER