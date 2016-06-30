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pedro franco gitti!

PEDRO FRANCO GİTTİ!

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Pedro Franco, eski takımı Millonarios'a kiralık olarak geri döndü. Kolombiya ekibi, 25 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 10:43
Puan Ver : Pedro Franco Gitti!(8/10)9


Beşiktaş, Pedro Franco'yu Kolombiya'nın Millonarios kulübüne satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı. Siyah beyazlıların 2013-2014 sezonu başında Millonarios'tan transfer ettiği Franco, eski takımına geri dönmüş oldu. Kolombiya ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



Teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen Pedro Franco geçen sezonun devre arasında Arjantin'in San Lorenzo kulübüne kiralanmıştı.



2013 Temmuz ayında 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı oyuncunun, Beşiktaş ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Pedro Franco, 2.5 sezon giydiği Beşiktaş formasıyla toplam 39 Süper Lig maçına çıkmış ve 1 gol atmıştı.








Etiketler: Pedro  Franco  Gitti    haber

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