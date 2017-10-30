Kanada'da, Toronto'da inşaat işçiliği yapan Justin Payne'in, boş zamanlarını adadığı bir meşgalesi daha var. Pedofil insanları avlamak!

İNTERNETTE AVINI BEKLİYOR

28 yaşındaki adam kendisini vahşi bir pedofil avcısı olarak görüyor. Uyanık olduğu hemen her saatini, internette küçük bir kız ya da erkek taklidi yaparak geçiriyor. 3 farklı buluşma sitesine üye olan genç adam, 9 yaşından 13 yaşına kadar farklı rollere bürünüp, sitelere fotoğraflar yükleyerek avını beklemeye başlıyor.

HER YAŞTAN İNSAN MESAJ ATIYOR

Payne, çevrimiçi olduktan çok kısa bir süre sonra mesajlara boğulduğunu ve gençlerden 60 yaşındaki adamlara kadar pek çok kişinin kendisiyle tanışmak istediğini söylüyor. Sohbetlerin çok kısa sürede cinsel içerikli bir hale geldiğini söyleyen adam, kendisinden çıplak fotoğraflar istendiğini ve kısa süre içinde pek çok cinsel organ fotoğrafları gönderildiğini söylüyor.

DAHA ÖNCE BUNU YAPANLARI İFŞA EDİYOR

Buluşma ayarlayıp kameraya aldığı kişileri sosyal medyada ifşa eden adam, bunu sadece daha önce bir çocuk ile birlikte olduğunu söyleyenlere yaptığını anlatıyor. Diğerleri için bunun sadece bir fantezi olabileceğini söyleyen adam, daha önce bir çocuğu taciz ya da tecavüz etmiş pedeofilleri ifşa etmeyi daha anlamlı bulduğunu ifade ediyor.

HAFTADA EN AZ 2 KİŞİ İLE BULUŞMA AYARLIYOR

Haftada en az 2 kişi ile buluştuğunu söyleyen adam, çoğunun pişman olup özür dilediklerini, bir daha asla böyle bir şey yapmayacaklarına dair yemin ettiklerini ancak zaten daha önce böyle bir suç işledikleri için onları ifşa etmekten vazgeçmediğini ifade ediyor.

Çoğu erkeğe "9 yaşındayım ama 2 hafta sonra 10 olacağım, senin sorun olmaz değil mi?" dediğini ve tamamının bunu gayet normal karşıladığını, hatta harika bulduğunu söylüyor. Bir videoda Payne, 10 yaşında bir erkek çocuğunun taklidini yapıyor ve daha önce 14 yaşında bir çocuk ile ilişkiye girdiğini söyleyen 51 yaşındaki bir adamla buluşma ayarlıyor. Adamın çocuk sandığı Payne'den istedikleri kan donduruyor.

ARABASINI BU İŞ İÇİN DONATMIŞ

Arabasını da bu iş için donatan Payne, pek çok gizli kamerayı, kameralı gözlüklerini ve başka aparatlarını, çocuk sesi taklit edebilen bir aleti ve dizüstü bilgisayarını burada muhafaza ediyor.

DELİLLERİ POLİSE VERİYOR

Buluşma yerine gidip adamların karşısında çıkan Payne taklit ettiği çocuğun fotoğrafını gösterip "Buna bakmak sana zevk verdi mi?" diye bağrıyor. Payne ayrıca tüm delilleri polise teslim ediyor ancak şimdiye kadar polisin bu insanlarla ilgili hiçbir işlem başlatmadığından şikayet ediyor.

POLİS İSE DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Polisler ise Payne'in bazı protokolleri ihlal ettiğini, yöntemlerinin delillerin yok edilmesine sebep olabileceğini ve pedofilleri daha dikkatli olmaya sevk ederek daha iyi gizlenmelerine sebep olabileceğini söylüyor.

150 KİŞİYİ İFŞA ETTİ

14 yaşındayken, annesinin 40 yaşındaki arkadaşının odasına dalmasıyla ilk cinsel deneyimini yaşadığını söyleyen Payne, sorunlu ve zor bir çocukluk geçirmiş. Ergenlik döneminde iki defa intihar teşebbüsünde de bulunan adam, şimdiye kadar 150 kişiyi ifşa ettiğini ve bu işi yapmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Kaynak: haberinburada