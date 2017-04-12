Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

peçeyi aç, 5 tl vereyim kavgası: 2 ağır yaralı

PEÇEYİ AÇ, 5 TL VEREYİM KAVGASI: 2 AĞIR YARALI

Kilis'te Suriyeli kadın dilenciye 'peçeyi aç 5 TL vereyim' diyen adam ile oğlu, Suriyeli bir erkek tarafından bıçaklandı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 13:56
Puan Ver : Peçeyi Aç, 5 Tl Vereyim Kavgası: 2 Ağır Yaralı(5/10)7


İddiaya göre, saat 11.20 sıralarında ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kadın Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kıraathaneye gelerek yardım talep etti. İddiaya göre, garson şef Mustafa Y. (53), Suriyeli kadına 'yüzündeki peçeyi aç sana 5 TL vereyim' deyince kadın kıraathaneden uzaklaştı.



Kadın gittikten sonra aynı kıraathanede garson olarak çalışan Suriye uyruklu Alattin El S. "Ayıp değil mi senin anan bacın yok mu" diyerek, şef garson Mustafa Y. ile tartışmaya başladı. Bu esnada Mustafa Y.'nın oğlu Sinan Y. (28) olayı haber aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli Alattin El S., Sinan Y. ile babası Mustafa Y.'yi bıçakladı. Yaralanan baba ile oğlu Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sinan Y.'nin durumun ciddi olduğu öğrenilirken, Suriyeli Alattin El S. polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Peçeyi    5  Tl  Vereyim  Kavgası  2  Ağır  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER