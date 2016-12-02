O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pebble satılacak

PEBBLE SATILACAK

Akıllı saat piyasasında söz sahibi olan isimlerden biri olan Pebble piyasa koşulları karşısında tutunamayarak kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

Tarih : 02 Aralık 2016, 10:54
Puan Ver : Pebble Satılacak(6/10)8


Akıllı saat piyasasında söz sahibi olan isimlerden biri olan Pebble piyasa koşulları karşısında tutunamayarak kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.



 



Giyilebilir teknoloji pazarının önemli oyuncularından biri olmayı başaran Pebble, sektördeki rekabet koşullarının karşısında fazla dayanamadı. Firma gelen bilgilere göre satılma aşamasında. Firmanın talibi ise sektörün en önde gelen ismi olan Fitbit olarak işaret ediliyor. İki firma arasında görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.



İlk olarak 2012 yılı içerisinde adını Kickstarter üzerinden inanılmaz derecede bağış alarak gösteren firma, zamanla birçok yatırımcının radarına girmeyi başarmıştı. Ama zamanla Google, Samsung, LG ve Sony gibi birçok teknoloji şirketinin pazara girmeye karar vermesiyle şirket oldukça büyük bir darbe aldı. Sadece bununla kalmayıp pazarda olan küçülme rakamları da eklenince şirket kaçınılmaz sondan kurtulamadı.



2016 Spotify Türkiye Top listeleri açıklandı








Etiketler: Pebble  Satılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER