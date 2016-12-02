Akıllı saat piyasasında söz sahibi olan isimlerden biri olan Pebble piyasa koşulları karşısında tutunamayarak kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.



Akıllı saat piyasasında söz sahibi olan isimlerden biri olan Pebble piyasa koşulları karşısında tutunamayarak kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.







Giyilebilir teknoloji pazarının önemli oyuncularından biri olmayı başaran Pebble, sektördeki rekabet koşullarının karşısında fazla dayanamadı. Firma gelen bilgilere göre satılma aşamasında. Firmanın talibi ise sektörün en önde gelen ismi olan Fitbit olarak işaret ediliyor. İki firma arasında görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.



İlk olarak 2012 yılı içerisinde adını Kickstarter üzerinden inanılmaz derecede bağış alarak gösteren firma, zamanla birçok yatırımcının radarına girmeyi başarmıştı. Ama zamanla Google, Samsung, LG ve Sony gibi birçok teknoloji şirketinin pazara girmeye karar vermesiyle şirket oldukça büyük bir darbe aldı. Sadece bununla kalmayıp pazarda olan küçülme rakamları da eklenince şirket kaçınılmaz sondan kurtulamadı.



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