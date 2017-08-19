7 Aralık 1941 tarihinde Hawai'de meydana gelen Pearl Harbor çatışmasının kalıntıları ilk kez görüntülendi. Harward Üniversitesi tarafından uzun süren araştırmalar sonunda araştırmacılar yıllardır ulaşılamayan Pearl Harbor kalıntılarına ulaştı.

Arkeologlar, 74 yıl önce yaşanan Pearl Harbor saldırısında denize gömülen uçak filosu görüntülemeyi başardı. Bombardımanın haritası daha net ortaya çıkmış oldu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Hawaii Üniversitesi (U.H.) Pearl Harbor saldırısının yıldönümünü anmak için, batık uçakların nadir fotoğraflarından oluşan bir kolaj yayımladı.

ÇATIŞMADA 169 UÇAK İMHA EDİLMİŞTİ

Japonya İmparatorluğu, o tarihte Hawaii'de bulunan Pearl Harbor'daki ABD deniz üssüne saldırmış, saldırı sonucunda 2.403 ABD'li personel öldürülmüş, 169 uçak imha edilmiş ve 19 gemi de batırılmıştı.

YILLARDIR GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ÇALIŞTILAR

Hawaii Üniversitesi 1994'ten beri batık gemi ve uçakları haritalamak ve görüntülemek maksadıyla çalışmalar yürütmekteydi ancak bu çalışmalar görünürlüğü sınırlayan bulanık su ve ekipman eksikliği nedeniyle başarıya ulaşamamıştı.

UÇAK VE GEMİLER ÜÇ PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Hawaii Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup deniz araştırmacısı geçtiğimiz aylarda, daha iyi donanımlar ve olanaklar sayesinde saldırının geçtiği alanın tüm haritasını belirlemeyi ve ilk net fotoğraf, video belgelerini elde etmeyi başardı. Bugün yayınlanan resimler, ilk saldırının açılış dakikalarında batan deniz uçaklarından birini belgelemektedir. Bir hayli derinlerde olduğu tespit edilen uçak ve gemilerin üç büyük parçaya bölündüğü görüldü.

SALDIRININ BOYUTLARI DAHA İYİ GÖRÜNÜYOR

NOAA ve ekibin koordinatörü Deniz Arkeolog Hans Van Tilburg, yaptığı açıklamada "Yeni resimler ve araştırma sonuçları, saldırının boyutlarını ve hikâyesini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.

Kaynak: haberinburada