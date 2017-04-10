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pc üzerinden xbox one'a uygulama yüklenebilecek

PC ÜZERİNDEN XBOX ONE'A UYGULAMA YÜKLENEBİLECEK

Windows Store'a gelen bir güncelleme ile PC üzerinden Xbox One'a uygulama yüklenmesi mümkün olacak. Ancak uygulama, şu an herkes için açık değil.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:01
Puan Ver : Pc Üzerinden Xbox One'a Uygulama Yüklenebilecek(10/10)10


Windows Store'a gelen bir güncelleme ile PC üzerinden Xbox One'a uygulama yüklenmesi mümkün olacak. Ancak uygulama, şu an herkes için açık değil.



Windows Store,sadece PCiçin değil, oyun konsolu XboxOneiçin de uygulamalar içeriyor. Bugüne kadar Windows Store'daki Xbox One uygulamaları Xbox One'a direkt olarak yüklenemiyordu. Microsoft, son olarak mağazası için geliştirilmiş indirme durum çubuğu ve interaktif bildirimlerin geldiği bir güncelleme yayınlandı. Bu güncellemenin özelliklerinden biri de Windows10Insidersprogramına kayıt olanların PC üzerinden Xbox One'a uygulama yükleyebilecek olması.



Yeni özellik, Xbox One‘a da yüklenebilen uygulamaların sayfasında bir buton olarak belirdi. Install on Xbox Onebutonuna tıklandığında uygulama PC üzerinden Xbox One'a indirilecek. Ancak bu özellik tüm uygulamalarda geçerli olmayacak. Sadece hem Xbox One hem PC'de çalışan OneDrive ve Hulu gibi uygulamalarda geçerli olacak.



Özellik şimdilik sadeceWindows 10 Insidersprogramına kayıtlı kullanıcılara için sunuldu. Özelliğin sorunsuz çalışması ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda tüm kullanıcılara yayılacağı söyleniyor. Ayrıca özellik sadece Windows 10'daki mağazalarda kullanılabiliyor. Mobil mağazada kullanılmıyor.



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Etiketler: Pc  Üzerinden  Xbox  One  A  Uygulama  Yüklenebilecek    haber

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