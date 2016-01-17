Teknoloji sektörünün devlerinden IDC'nin, 2015 yılı son çeyrek raporlar, PC pazarı için karanlık günlerin yaşandığını gözler önüne seriyor. ICD'nin verilerine göre 2015 yılının son çeyreğindeki satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 seviyesinde geriledi







Dağıtım şirketi IDC, PC satışlarının 2015 son çeyrek raporlarını yayınladı. PC satışları, sektör için hiç de iç açıcı sinyaller vermiyor.



Teknoloji sektörünün devlerinden IDC'nin, 2015 yılı son çeyrek raporlar, PC pazarı için karanlık günlerin yaşandığını gözler önüne seriyor. ICD'nin verilerine göre 2015 yılının son çeyreğindeki satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 seviyesinde geriledi



Apple markası sevkiyatlarını yüzde 5 seviyesinde artırırken; sektörün diğer ağır topları Dell, Lenovo, Toshiba, Sony ve HP ağır kayıplar verdi.



Analistlere göre bu düşüşün en önemli nedeni, Windows 10 işletim sisteminin pazarda yeterince oturmaması. Bu nedenle üreticilerin satışa sunduğu Windows 10 ile optimize edilmiş bilgisayarlar gerekli rağbeti görmüyor. Kullanıcılar da, önlerini görmek istedikleri için güven ortamı sağlanamıyor. Windows 10'un yaygınlaşması ile bu işletim sistemi ile yüklü olarak satışa sunulan PC'lerin pazar payı kayda değer seviyede artacak.



İkinci sorun ise NVidia'nın yeni nesil grafik istemcilerini ortaya çıkmakta ağır davranması. Pek çok oyun tutkunu, birkaç ay sonra grafik kartlarını değiştireceği bir sistem satın almaktan kaçınıyor. Skylake GPU'ların piyasaya sürülmesiyle, bu problemin de ortadan kalkacağını düşünüyoruz.



Üçüncü neden ise AMD'nin de yeni işlemcilerini ve grafik yongalarını satışa sunmak için; Intel ve Nvidia'yı beklemesi. Özellikle fiyat-performans amacı güden teknoloji tutkunları, AMD'nin sistemlerini dört gözle bekliyor.



Dördüncü sebep ise tablet ve melez bilgisayarlarının abartılı şekilde güçlenmesi. All-In-One ve Tablet yapılar, özellikle dizüstü bilgisayarların pazarını işgal ediyor.



Son sebep ise, on yıllardır bilinenlerden biri… Usta kullanıcılar ve hız tutkunları, bütün bir PC satın almaktansa, donanım yükseltmeyi tercih ediyor.



Her şeye karşın analistler, bu düşüş döneminin çok uzun sürmeyeceğine inanıyor.







BlackBerry, BlackBerry 10'dan vazgeçmiyor!







