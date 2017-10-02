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Pazarcıdan Müşterilerine Özel Whatsapp Sipariş Hattı

PAZARCIDAN MÜŞTERİLERİNE ÖZEL WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Batmanlı pazarcı Ekrem Gök, meyve ve sebzelerle ilgili durum mesajları paylaşarak, sipariş alıyor.

Tarih : 02 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Pazarcıdan Müşterilerine Özel Whatsapp Sipariş Hattı(9/10)5

Batman'da mahalle pazarlarında tezgah açarak, meyve ve sebze satan Ekrem Gök, WhatsApp üzerinden durum mesajları paylaşarak, müşterilerinden sipariş alıyor. Gök, birçok müşterisinin çalıştığı için pazara gelemediğini belirterek, bu sayede isteyenler için ürün ayırdığını ifade etti.

SİPARİŞLERİ EVE DE GÖTÜRÜYOR

Batman'da yaklaşık 10 yıldır mahalle pazarlarında meyve ve sebze satan Ekrem Gök, ticarette yaygınlaşan WhatsApp sipariş hattını kurdu. Sattığı ürünlerin video ve fotoğrafını çekerek, durumunda paylaşan Gök, vatandaşların talebi üzerine sipariş almaya başladı. Gök'ün birçok müşterisi, kendisine WhatsApp üzerinden ulaşarak sipariş veriyor. Gök, müşterilerinin talebi doğrultusunda hazırladığı ürünleri ya evlerine götürüyor ya da müşterilerinin gelip alması için ayırıyor.

"ZAMANI OLMAYAN MÜŞTERİ İÇİN AYIRIYORUZ"

Müşterilerinin birçoğunun memur olduğu için pazara yetişemediklerini anlatan Gök, "WhatsApp üzerinden meyve ve sebzelerin fotoğrafını ve vidosunu gönderiyorum. Müşterilerimizin istediği meyve ve sebzeleri en güzel şekilde ayırtıyoruz. Müşterilerimiz bu uygulama ile istedikleri saate gelip ürünlerini alıyorlar. Ayrıca, durumumum da hangi pazarda tezgah açtığımı da belirtiyorum. Müşterilerimin yüzde 60'ının numarası var bende. Müşteri gelemediği zaman siparişlerini evlerine de götürüyoruz" dedi.

"ÜRÜNLERİ GÖREREK GELİYORUZ"

Müşteri Alper Sacçı ise, Gök'ün paylaştığı video ve fotoğraflardan ürünleri görerek, pazara geldiklerini belirterek, "İşimiz olduğunda siparişlerimizin en güzellerinden ayırıyor. Ben Adanalıyım, Batman'da bulamadığım meyve sebzeleri burada bulabiliyorum. Adana'nın top patlıcanını sağ olsun bizim için getiriyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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