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pazar'a havalimanı piyangosu

PAZAR'A HAVALİMANI PİYANGOSU

İhalesi bugün yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşa edileceği Rize'nin Pazar ilçesinde son dönemde gayrimenkul ve emlak fiyatlarında ciddi oranda artışlar oldu.

Tarih : 02 Kasım 2016, 14:52
Puan Ver : Pazar'a Havalimanı Piyangosu(10/10)9


İhalesi bugün yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşa edileceği Rize'nin Pazar ilçesinde son dönemde gayrimenkul ve emlak fiyatlarında ciddi oranda artışlar oldu.

Tamamlandığında dünyanın deniz dolgusu üzerinde yapılan en büyük havalimanı olma özelliği taşıyacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın henüz yapımına başlanılmamasına rağmen Pazar ilçesinde ekonomiyi canlandırdı. Pazar ilçesinde emlak fiyatları yüzde 30-40 oranında artarken, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan ve aslen Pazarlı olan yatırımcılar da ilçeye akın etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pazar Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Pazar Emlakçılar Odası Başkanı Recep Çatan, “İlçemiz sınırları içerisinde havalimanı yapılacağının söylentisi bile emlak fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İlçemizde emlak fiyatları yüzde 30-40 oranında arttı. Bu artışın yanında geçmişte ilçemizden ayrılan bir çok hemhşerimiz de yatırım yapmak için ilçemize geri döndü. Şimdiden havalimanının ilçede ekonomiyi canlandırması, tamamlandıktan sonra Pazar'a çok şeyler katacağının bir işaretidir” dedi.

Pazar ilçesi sakinleri ise yaptıkları açıklamalarda, havalimanı için ilçelerinin seçilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek “Havalimanının ilçemizde yapılması sadece Pazar'a değil Rize'den Artvin'e kadar bütün bölgede bir çok fayda sağlayacaktır. Havalimanı ile ilçemizin hızla gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştular.








Etiketler: Pazar  A  Havalimanı  Piyangosu    haber

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