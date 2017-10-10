Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlarını anlatırken "Sadece marketler değil, pazarlar da düzenlenecek" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile görüştü. Bakanlık konferans salonunda gerçekleşen kabulde geçen hafta yayımlanan sebze meyve tebliği ile hazırlıkları devam eden hal yasası konuşuldu. Bakan Tüfenkci, tebliğin önemini anlatarak, özellikle sebze ve meyvede fire oranlarını azaltılması için ambalajlamadan taşınmaya, depolamadan perakende satışa kadar belirli standartlar getirildiğini hatırlattı.

Bakan Tüfenkci'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"SEBZE-MEYVE KAPLARDA YER ALDIĞI ZAMAN FİRE AZALAR"

"Sebze ve meyve soğuk hava zincirinde geldiği zaman, tezgahta açıkta durmak yerine kaplarla yer aldığı zaman fireyi azaltmış olacağız. Çünkü ürünler taşınırken fire veriliyor, taşındıktan sonra da tüketici seçerken zayiat artıyor. Şimdi satışa sunulurken ürünler kaplara konulacak. Böylece sebze ve meyvelerin raf ömrü uzayacak. Ürünlerin kaplara girmesiyle maliyetin artacağı yorumları yapılıyor, maliyeti artırır ama biz bu yolla fire oranlarını azaltacağız böylece bu maliyette de ortadan kalkacak. Sebze ve meyvelerin yaklaşık yüzde 20 ila 25'inin pazarlama aşamasında zayi olduğu bilinmektedir. Hatta ürüne göre bu zayi oranı yüzde 40'lara da varabilmektedir. Sebze ve meyve ticaretimizdeki yüksek zayi oranının düşürülmesi ve bu şekilde arz dalgalanmalarının engellenerek fiyatların enflasyon üzerine etkisi azaltılacak."

"2016'DA SEBZE ÜRETİM MİKTARI 30,3 MİLYON TON OLDU"

Tüfenkci, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2016 yılında ülkemizde sebze üretim miktarının 30,3 milyon ton, meyve üretim miktarının ise 19 milyon ton olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Türkiye'nin toplamda 49,3 milyon tonluk sebze ve meyve üretimi ile dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Tüfenkci, "Ülkemizin üretimde gösterdiği bu başarının pazarlama aşmasında da kesintisiz sürdürülmesi için sebze ve meyve ticaretinde izlenebilirliğin sağlanması ve kayıt dışılığın azaltılması, toptancı hallerinin modernizasyonu, üretici örgütlerinin pazarlama aşamasında aktif hale gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"MARKETLERE DESTEĞE HAZIRIZ"

Bakan Tüfenkci, hükümet olarak perakende satış yapan marketleri özellikle soğuk hava deposu konusunda desteklemeye hazır olduklarının altını çizerek, tüm marketlerde soğuk hava deposunun olması gerektiğini ifade etti.

Sadece marketler değil, pazar yerlerini de bu kapsamda düzenlemek istediklerini belirten Tüfenkci, sokak satıcılarının da kap standartları getirmesi gerektiğine işaret etti.

"HAL SAYISI AZALACAK"

Bakan Tüfenkci, haller üzerinde de yapılan çalışmanın ipuçlarını verdi. Türkiye'de 175 hal olduğunu bu sayının azaltılabileceğine işaret eden Tüfenkci, hallerin belediyelerin tasarrufundan da çıkarılacağını belirtti. Hallerin özel şirketlere, kamu özel şirketlerine verilebileceğini kaydeden Tüfenkci, "Belediyeler de ortak olabilir ama belediyelerden isteğimiz insan kaynaklarını oraya getirmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, hal yasası ve sebze meyveye yönelik standartlar için 2019'a kadar geçiş süreci olduğunun da altını çizdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek ise perakende sektörünün bu geçiş sürecindeki endişelerini dile getirerek, özellikle fire oranlarının azaltılması bakımından yapılan çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Kaynak: haberinburada