

Geçtiğimiz Pazar günü saat 19.30'da merkez Selçuklu İlçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan Perşembe Pazarı alanında meydana gelen olayda iddiaya göre, kent merkezinde karşılaşan ve daha önceden tanışan Mehmet Ali Yatır ve Yaşar Nayernazlı birbirlerine omuz attı. Bunun üzerine ikili arasında çıkan kavga, kısa sürede sonlandı. Ardından ikili telefonla görüşüp, pazar alanında buluşmak için randevulaştı. Mehmet Ali Yatır, arkadaşı Ali Sönmez ve Faruk Sarı'yı telefonla arayıp, pazar alanına gelmesini söyledi.







Yaşar Nayernazlı da arkadaşları Niyazi Hoşnut, Bayram Hoşnut ve Celal Renklioğlu'nu alarak boş pazar alanına geldi.İki grup arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Sönmez, tabancasıyla grubun üzerine ateş açtı. Bunun üzerine Niyazi Hoşnut da tabancasıyla Ali Sönmez'e ve Faruk Sarı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Ali Sönmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Niyazi Hoşnut, Yaşar Nayernazlı, Celal Renklioğlu ve Bayram Hoşnut, otomobilleriyle gittikleri özel hastanelerde yapılan tedavilerinden sonra polis tarafından gözaltına alındı. Faruk Sarı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.







Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Niyazi Hoşnut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Bayram Hoşnut savcılıktaki ifadesinin ardından, Mehmet Ali Yatır, Celal Renklioğlu ve Yaşar Nayernazlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.







kaynak:milliyet